國際奧會會長訪日 東京奧運朝開放觀眾入場邁進

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日本首相菅義偉在16日上午，於首相官邸接見訪日的國際奧委會（IOC）巴赫會長。對於延期至明年的東京奧運，將採取開放觀眾入場的型態逐步調整，將一起緊密合作。巴赫會長表示「一定要實現東京奧運、讓它辦得成功」。

首相在會談中指出「這是象徵人類打敗病毒的證明，也是代表日本從東日本大地震（三一一大地震）中再次復興，跟世界發出信息的奧運與帕運，我們會全力讓東京奧運實現舉辦」。在新型冠狀病毒感染擴大同時，實現安心、安全的東京奧運，日本將與巴赫會長緊密合作。

對此，巴赫會長表示「這次召開的大會，是象徵著新型冠狀病毒後世界人類的合作與連結重要象徵」。並稱「我們有決心，並照既有的方向大家一同負起責任，我們是跟日本站在一起的」，表達跟日本一起合作的決心。

兩人在對新型冠狀病毒上交換意見後，首相也表示「我們將假設東京奧運是有觀眾的參加下，持續研擬各項對策」。巴赫會長也對記者團表示「我們有信心到時可以準備好各場館迎接觀眾進場」。

在菅義偉政權上路後，兩人曾經用電話進行相關會談，直接面對面會談則是第一次。



國際奧委會（IOC）巴赫會長對菅義偉首相致意，菅義偉則用拳頭與其互擊致意＝16日上午、於首相官邸

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