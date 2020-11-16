三度出發宇宙 日本太空人野口聰一16日出發

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搭載日本太空人野口聰一等四人的民間太空船SpaceX載人1號，在日本時間11月16日早上9點27分正式從美國佛羅里達州甘迺迪太空中心以獵鷹9號運載火箭發射升空前往宇宙國際太空站。

SpaceX載人1號之後於發射12分鐘時從獵鷹9號運載火箭分離，正式進入國際太空站軌道，發射成功。預計在17日下午1點左右時會與國際太空站對接。

SpaceX載人1號是由美國公司SpaceX開發的太空船，在5月的時候先是成功搭載兩位太空人前往宇宙實驗飛行。這次的載人1號發射成功，也代表民間企業在宇宙開發的事業上扮演重要腳色的時代也到來。

這也是該船首次搭載美國人以外的太空人，雖然他不會直接參與駕駛，但是會在船長旁邊負責監視各項數據，是輔佐太空船長的重要角色。

這次飛行也是野口聰一的第三次，並且是第二次待在國際太空站。第一次的飛行是2005年7月搭乘太空梭、第二次則是2009年12月時與俄國太空船一起前往國際太空站，以日本人身分跟三種不同的太空船出任務也是首次。

目前停留在國際太空站的日本「希望號實驗艙」也同時進行各項試驗。包含蛋白質的結晶成長實驗與超小型衛星、誘導性多能幹細胞（iPS細胞）等立體組織形成實驗等。在明年東日本大地震（三一一大地震）滿十周年之際，能夠從宇宙發射感謝復興支援與傳達地震記憶教訓的訊息。



搭載日本太空人野口聰一等四人的民間太空船SpaceX載人1號與獵鷹9號運載火箭＝15日、於美國佛羅里達州甘迺迪太空中心（路透社＝時事）



位在SpaceX載人1號內的野口聰一（右）＝15日（AFP時事）

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