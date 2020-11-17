新型冠狀病毒影響 日本畢業旅行轉為近且安全地

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受到新型冠狀病毒的影響，日本的畢業旅行也發生了些許變化。現在畢業旅行的關鍵字變為「安、近、短」，所謂的安，在日文過去是「便宜（安い，Yasui）」的意思，但現在變成是「安全，Anzen」的意思，而且地點變成以近郊為主。

根據日本畢業旅行協會的資料，2020年春天幾乎所有學校的畢業旅行都停辦。秋天則是大多數的學校還是停辦，但是因為日本國家實施獎勵，並且在「希望孩子們能夠創造回憶」的呼聲漸高下，不少學校又再度實施畢業旅行。

因為新型冠狀病毒的感染對策，讓現在畢業旅行轉為當天來回跟只住一晚的行程最為熱門。前往的目的地也避免都是人潮聚集，改為當地的史跡名勝居多。在當地政府的幫忙下以及日本官方「Go To Campaign」幫助，讓多出的費用以增加觀光巴士車輛數與住宿地房屋間數為主。

位於岩手縣盛岡市區內的山王小學校，今年就以世界遺產中尊寺以及東日本大地震（三一一大地震）的紀念館為主進行畢業旅行。

前來陸前高田市內的三一一大地震海嘯記憶傳承館的小學生中村美菜就表示，「雖然變更了旅行目的地當初有點震驚，但是能來到這邊真的非常棒」。該校的校長後藤敏信表示「這是小學六年級學生的集大成。大家都能夠來參加真是太棒了」。該紀念館預計在明年3月以前，還會有200間以上學校來訪問，跟2019年相比整整多了5倍。

2020年7月才剛剛開幕的北海道愛努文化中心也相當受歡迎，已經有超過350間以上學校參觀。其中大多數是來自北海道內的學校，該設施的相關人士表示「這是受到當地重視的好機會」。位於鹿兒島縣南九州市的知覽特攻和平會館，來自縣內的預訂學校也增多。

另一方面前往東京進行畢業旅行的學生也大幅減少東京都內的大型旅館目前已經出現總額約5萬人次以上的取消，相關人士對此表達擔心，說明「短時間內不會來東京都了吧」。前往京都的畢業旅行人潮也只有往年的三分之一。

位於廣島縣廣島市的廣島和平紀念資料館，今年的參觀人潮也大幅減少。與過去核爆受害者的對話講座今年也只有實施十分之一場次。紀念資料館的職員橫谷淳子表示「很可惜，失去學習和平意義的貴重機會」。資料館官方未來將以舉辦線上講座，或是派遣核爆受害者去當地演講為主。

也有一些地方是想看新型冠狀病毒之後的動向再決定。奈良縣則是對無法前來參觀的學生們贈送奈良縣當地的特產品。奈良縣的相關人士表示「未來在新型冠狀病毒結束之後，希望這些特產品回憶可以吸引他們再度前來」。



在三一一大地震海嘯記憶傳承館聽導覽員說明的岩手縣盛岡市立山王小學的學生們＝5日、岩手縣陸前高田市。



聚集在「奇蹟的一本松」前觀看的盛岡市立山王小學學生們＝5日、岩手縣陸前高田市。

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