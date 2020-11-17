日式傳統工匠修復技術 將列無形文化遺產

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日本文化廳在17日證實，聯合國教科文組織（UNESCO）已經跟日方建議，希望能將過去修復世界最古老的法隆寺等日本傳統木造建築修復工匠職人們的技術登錄為無形文化遺產。未來在12月14日於巴黎召開的政府間委員會將做出正式決定。

一旦成功登錄，將是自2018年的「來訪神 假面・裝扮的眾神們」以來，日本的第22件無形文化遺產正式登錄。

被教科文組織建議的技術，包含國家在文化財保存上不可或缺的「選定保存技術」中的古法木工、茅葺草屋、裝飾等17件傳統技術（14團體）。日本政府在2018時有跟教科文組織先行提案，不過最後未能成案，2019年增加提案件術後再度送審。提案書中則表示「讓建築當初的建材，跟替換的建材調和與一體化，這是相當高度的技術」。

根據文化廳，該建議評價是「讓無形文化遺產整體的能見度向上提升，做出具體貢獻的好例子。讓有形文化遺產的建築物能夠回復本質般閃耀」。



被教科文組織建議建議登錄的傳統技術茅葺草屋修復（文化廳提供）



被教科文組織建議建議登錄的傳統技術古法木工（文化廳提供）



被教科文組織建議建議登錄的傳統技術本瓦葺（文化廳提供）



被教科文組織建議建議登錄的傳統技術彩色（文化廳提供）

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