日本人對中國印象惡化中 釣魚台跟南海是主因

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根據日本中國兩國所舉辦的民意調查，對中國印象不好的日本人比去年增加了5%，來到89.7%，睽違四年再度惡化。其中中國的公務船在「前往尖閣諸島（台灣稱釣魚台）的領海跟領空侵犯」是許多人列舉的理由。日本民間團體「言論NPO」在17日，於東京都內與北京的會場內召開記者會發表。

此外，回答日中兩國關係是「重要」的比去年減少8.5，來到64.2%，這也是從2005年實施調查以來首次低於七成。根據調查，對於中國抱持壞印象的理由有「採取跟國際規則不一樣的行動」及「在南海諸島上採取的行動」等。在新型冠狀病毒疫情上的隱匿跟香港問題的處理上則沒有出現在問題選項上。

相比照下，對日本印象不好的中國人則比去年增加0.2%，來到52.9%。回答日中兩國關係是「重要」的有74.7%，增加了7.7%。

會認為對日本關係是相當重要的背景，其中也是因為美中關係對立激化。中國人認為「感受到軍事威脅的國家」則是美國，有84.1%這樣認為。日本則是第2名，有47.9%，比去年大幅減少27.4%。

該份調查從9-10月實施，針對18歲以上的日本人1000人、中國人1571人的回答問卷而結算。

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