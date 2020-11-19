東京都急速感染擴大中 官方調升到最高警戒

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東京都在11月19日午後，舉辦新型冠狀病毒的網路會議，眾多醫學專家與會。東京都內的新確診者在11月18日來到過去最多的493人、19日又以534人更新最多紀錄。目前已經確定確診人數正大幅增加當中，專家認為，目前要將四個階段的確診狀況提升到「最高的感染危機」。專家也表示目前東京正面臨「急速擴大的感染局面」。

東京都的警戒標準，一度在9月10日下降一個階段的警戒，但是在睽違兩個月後再度回到「感染正在擴大中」。醫療體制也是維持在第二危險的「有必要強化體制」。

東京都內的新確診者，在11月後急速增加。從七天的平均來看，11月4日時人數為165.4人，到了11日左右已經調高到244.3人，18日時已經來到325.7人，明顯的感染正在持續擴大當中。

包括中高年齡層在內，目前各年齡階層的確診者都在持續增加當中。日本國立國際醫療研究中心的醫師大曲貴夫就在會議中表示：「特別是中正化高危險群的高齡患者正在持續增加，目前最低要的是要減少這些高齡者感染的機會」。重症病患目前也是持續慢慢爬升，到了11月中旬為止一直都是40人左右。

受到感染狀況持續惡化，先前在11月12日的會議中，專家已經提醒「病毒的急速感染擴大已經要開始，今後對於這樣深刻的狀況必須要更嚴重警戒」

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