描述苦難人生 作家柳美里作品榮獲美國國家圖書獎

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【紐約時事】美國最權威的文學獎「美國國家圖書獎」在美國時間18日（日本時間19日早上）發表、居住於福島縣南相馬市的作家柳美里（52），以作品「JR上野車站公園口」榮獲翻譯文學部門獎。獲知得獎的柳美里透過網站發表英文聲明表示「希望能跟居住在東日本大地震後生活在苦難中的南相馬市民們一起分享這個喜悅」。

「JR上野車站公園口」在2014年發售、英文翻譯版「Tokyo Ueno Station」在去年出版。故事敘述1933年、一位跟天皇同一天誕生的男子在1964年東京奧運的前一年從福島出發前往東京。在兒子跟妻子先後離世後，以街友的身分迎來人生最後一刻，闡述從災區與日本社會間的光與闇。

柳美里於1968年出生於神奈川縣。高中休學後朝演劇作家、演出作家之路開始邁進、1993年以史上最年輕獲得岸田國士戲曲獎。1994年以小說「石頭裡游泳的魚」出道、1997年以「家族劇場」獲得芥川賞。2015年起在南相馬市居住。

美國國家圖書獎於1950年創設，翻譯文學部門獎曾經一度中斷，但是於2018年復活。當年日本文學作品的翻譯中，居住在柏林的作家多和田葉子就以「獻燈使」英文版獲獎。



作家柳美里

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