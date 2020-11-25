日中外交再度洽談 交涉商務往來恢復與尖閣問題

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日本外交大臣茂木敏充在24日於東京都內與中國國務委員兼外交部長王毅舉辦會談，對於新型冠狀病毒感染擴大下中斷的商務往來等，月底前將展開商討。茂木敏充則是對於中國在沖繩縣尖閣諸島海域上中國公務船的領海侵入等，正式要求中國拿出「更友善的行動」。根據日本官方表述，因為新型冠狀病毒而延期的中國國家主席習近平以國賓訪日的話題並未正式提出。

王毅也是菅義偉內閣正式上路後，首位訪問日本的中國高官，25日的晚間預計與菅義偉首相進行會談。

茂木敏充在會談中強調「日中兩國的安定關係對地域與國際社會都是極為重要的」。王毅也回應「地域與促進世界的和平、安定、發展等，我們也必須做出應有的貢獻」。

未來恢復商務往來等，針對短期滯留與當地派駐等中長期的派駐人士等，中國也是繼新加坡、韓國與越南之後的第四國。會談結束後的共同記者會上，茂木表示「在活化日中經濟同時，也期待促進雙方的互相理解」。

對此，王毅也擔憂日本國內的感染擴大，在共同記者會上表示「希望日方對於感染症對策能夠嚴格實施」。對於尖閣的問題上表示，中國則是持續主張「我們會持續守護我們的主權」。

會談中，兩國也就習近平日前表態想參與的跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP）與日本主導的「自由開放的亞洲太平洋」等交換意見。茂木也對於香港及新疆維吾爾自治區、南海情勢表達憂心。也期盼目前在川普政權下惡化中的美中關係能夠早日修復。



在共同記者會上發表的日本外務大臣茂木敏充（右）與中國國務委員兼外交部長王毅＝24日下午、於東京都港區的外務省飯倉公館（官方代表攝影）

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