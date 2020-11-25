大阪確診持續擴大 2.5萬飲食業者被要求縮短營業時間

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大阪府在24日召開的新型冠狀病毒對策本部會議上表示，大阪市內的北區、中央區全區域中有包含接待性質飲食店與提供酒類的飲食店等約25000間店，將要求在晚間9點前提前結束營業。如果沒有配合病毒防治對策的店家，將會要求強制停業。期間是11月27日起的15天。

北區的夜生活街北新地、中央區飲食店聚集的夜生活街「MINAMI」在內，大阪府知事吉村洋文在會議中說明「店面都集中在非常狹窄的區域內，一定要想辦法防止夜生活街的感染持續擴大，才提出此案」。

對於對應營業時間縮短的業者，這15天內國家與大阪府將會支付30日圓的協助津貼，大阪市會再多補貼20萬日圓津貼。另一方面，如果沒有貼上「感染防止宣言貼紙」的店家，將會要求暫時停業。

大阪市市長松井一郎在會議前接受記者團採訪時就先表示「醫療體制壓力面臨邊緣，為了避免醫療體制真正崩壞，還請各位都能理解這對策。」

大阪府內的重症病患的病床使用率在24日已經逼近5成。如果感染持續擴大，要求對象的地區與期間等也會要求延長。



大阪府新型冠狀病毒對策本部會議後，接受記者採訪的知事吉村洋文＝24日下午、大阪市中央區



說明飲食店縮短營業時間方針的大阪市長松井一郎（左）與大阪府知事吉村洋文＝24日下午、於大阪府廳。

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