秋篠宮親王55歲 談及真子公主婚姻「尊重選擇」

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日本皇室秋篠宮親王在30日迎來55歲的生日。他也在先前於東京的元赤坂的赤坂東邸中舉辦記者會。談及目前訂約中的長女真子公主（29）與小室圭（29），他則是表示「認可他們的結婚」。他並說明結婚本來就是憲法上只要兩性間有共識「如果是真的有這樣的想法，身為雙親的都會尊重」。

另一方面，他也知道「絕對不是大多數人都會有滿意高興的狀況」，因此對於今後的預定仍只表示「這之後會再好好的可量」。秋篠宮親王並稱「結婚與訂婚還是不同」，等同訂婚儀式的「納采之儀」等的消息目前還是未見一撇。

秋篠宮親王先前才結束「立皇嗣之禮」，昭告國內外將成為皇位繼承儀式第一順位，成為皇嗣，一連串的儀式落幕後，他坦言「目前心情平靜多了」。他並補充「跟以前一樣都沒有改變，以後會一個一個好好完成任務」。

受到新型冠狀病毒感染擴大影響，皇室的活動持續受到限制，秋篠宮一家積極利用線上網路做交流。他對此表示「這是這時候最有效的手段」，並稱「跟面對面說話有些不同。今後可能有可以更精進的做法」。



坐在一起的秋篠宮全家福照片＝14日、東京都港區宮邸（宮内廳提供）



55歳生日前，召開記者會的秋篠宮親王＝20日、東京都港區赤坂東邸（官方代表攝影）

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