愛子公主滿19歲 大學生活靠網路持續精進

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天皇與皇后兩陛下的長女愛子公主，在12月1日迎來19歲的生日，今年3月從學習院女子高等科畢業後，4月她正式就讀學習院大學文學部日本語日本文學科。受到新型冠狀病毒的感染擴大影響，目前她仍是採用網路授課。

根據宮內廳消息，高中畢業的小論文，她則是採用源氏物語及枕草子等古典文學，以「平安時代的貓與狗—透過文學作品解析」為題，寫出的作品比學校基準（400字原稿用紙30張以上程度）還要多出近一倍的分量。進入大學後，她雖然當初對網路授課有點不適應，但是現在也習慣電腦授課，對於大學生活也漸漸更有實際感觸。實際進入校園的日子，只有10月新生指導當天。

沒有授課的時候或是休假時，她則會與兩陛下一起散步，好好把握一家人相處的時間。或是與養育的愛犬「由莉」及愛貓「咪」與「七」等一起遊玩，有時也會跟宮內廳職員一起在室外一起打羽毛球或是排球。

11月時，她則是透過電視觀賞了秋篠宮親王的「立皇嗣之禮」。從2019年春天開始的天皇陛下即位相關儀式也正式結束，她也是感觸很深。她也到了學習皇室歷史及傳統的年齡，將來成年後如何以成年皇族身分作好工作，她已經相當用心在思索。



天皇與皇后兩陛下的長女愛子公主與愛犬「由莉」＝11月22日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）

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