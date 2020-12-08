解答生命起源 日本宇宙探測機隼鳥2號採集46億年前樣本回收

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從「隼鳥2號」探測器上分離的樣本艙於12月6日凌晨2點半左右進入澳洲上空大氣層。宇宙航空研究開發機構（JAXA）於當日早上4點45分發現了按照預定計劃在澳南部烏馬拿（Woomera）附近沙漠著陸的樣本艙，在大約3小時後完成了回收。該機構判斷艙內載有小行星「龍宮」上的碎石，將帶回日本展開詳細分析。

該計畫負責人津田雄一在JAXA相模原研究中心（相模原市）召開記者會，稱隼鳥2號本體和樣本艙「均以完整狀態實現了回歸」，並評價此次的成功意味著我們「掌握了在地球與小行星之間自由往來的技術」。並在滿分100分評價中，開玩笑給予自己1萬的評價。

如果此次能夠成功回收小行星的碎石，那麼將是2010年第一代「隼鳥」從「糸川」帶回岩石樣本以來的又一壯舉。從被認為含有有機物和水的碳質（C型）小行星回收樣本，這在全球尚屬首次，人們期待此舉能為探究太陽系的形成和生命起源提供線索。

5日下午2點半，直徑40公分的樣本艙在大約22萬公里高空與隼鳥2號分離。以大約每秒12公里的速度墜入大氣層，當地觀測到了如流星一般的明亮「火球」。

樣本艙在大約10公里高度打開降落傘繼續下降。被派往當地的JAXA回收小組通過樣本艙發射的信號電波推算出其位置，乘坐直升機前往著陸地點實施回收。

回收小組計劃於7日在當地從回收的樣本艙內採集高揮發性氣體成分。樣本艙將於8日被運往相模原研究中心，開始碎石樣本分析。

在樣本艙分離後，隼鳥2號的本體將噴射引擎以脫離地球重力圈。在結束地球與龍宮之間長達6年的往返旅程後，它將繼續執行延長任務，預計在2031年到達另一顆小行星「1998KY26」。



「隼鳥2號」探測器的樣本艙飛越澳洲南部上空，12月6日凌晨（JAXA提供）



在澳洲南部沙漠回收後，「隼鳥2號」探測器樣本艙被裝入集裝箱，12月6日（JAXA提供）

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