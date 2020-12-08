新型冠狀病毒下 秋田縣生剝鬼節面臨中斷的命運

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在除夕當天晚上裝扮成鬼怪形象並且大聲呼吼「有沒有小孩子在哭泣啊？」，這項秋田縣男鹿市的傳統生剝鬼節，今年因為受到新型冠狀病毒的影響，能否舉辦出現重大變數。男鹿市官方雖然以傳統繼承的方向督促實施，但是已經決定要舉辦的地區依舊出現贊同與擔心感染等兩種不同聲音，在已經逼近年底的當下許多地區都還在苦惱中，卻不知如何下判斷。

生剝鬼傳說中是山神的化身，祂們警戒人群、能消災除厄，人們遇見祂都要奉上酒餚等來祈福。在2018年被登錄為聯合國教科文組織無形文化遺產，現在在男鹿市內148個地區中仍有90個地區仍在奉行此傳統。

不過男鹿市在11月中旬，對於今年預計實施生剝鬼節的地區交付感染對策彙整文件。隨後市長菅原廣二在記者會上也表示「要是停止一年的話，再度舉辦就更困難了」。目前為止今年只有7個地區確認舉辦，6個地區確定停辦，其餘80個地區還在討論當中。

「如果男鹿市把生剝鬼節給取消了，那這裡還剩下什麼？」。當地岩倉地區的「盆踊生剝鬼保存會」在討論後依舊決定舉辦。不過今年禁止一杯酒的人力接續喝，生剝鬼在訪問時也會在面具下戴上口罩訪問。該保存會表示「不希望長年的傳統就這樣停止了」才希望持續實施，該會的會長吉田幸太也不安地表示：「畢竟是第一次這樣嘗試，要採取怎麼樣的對策才洽當呢？」

另一方面，往年都會造訪100個家庭以上的蘆澤地區振興會決定停辦活動。該地區過去有有許多觀光客造訪，許多回到家鄉的人也會擔任生剝鬼角色，如果舉辦的話一定不能避免外縣市的旅客前來參加。該會的事務局長武田泰明表示「我們是抱著萬分悲慟心情。實在不忍心說出請不要過來，如果讓消災解厄的生剝鬼背負上感染的風險，實在不應該」。

同樣停止舉辦的雙六地區，該地區在10年前就委託當地國際教養大學的留學生擔任生剝鬼的角色。原先當地擔任生剝鬼角色的人平均都已經70歲以上，在面臨高齡化危機的同時，該項活動都請回鄉下的人與留學生擔任。該地區振興會的會長三浦幹夫就表示：「每年的感覺都是相當新鮮的，但很可惜今年沒有辦法戰勝新型冠狀病毒」。他並期待在明年新型冠狀病毒消失後「我們能夠用兩年份的雄鳴高聲重新回歸」。



訪問各家，接受每個家庭酒餚祈福的生剝鬼＝2017年12月31日、秋田縣男鹿市（岩倉盆踊生剝鬼保存協會提供）



造訪家中時作勢要帶走家中不乖小孩的生剝鬼（左）＝2018年12月31日、秋田縣男鹿市

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