皇后滿57歲 對新型冠狀病毒擴散感到痛心

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日本皇后在9日迎來57歲生日，透過宮内廳文件發表自身的感想。對於新型冠狀病毒這一年的感染表示關切，並認為「這是相當令人痛心的一年」，並祈禱「衷心期盼在這困難的時刻大家都能夠伸出手互相幫助，大家齊心協力渡過這一關試煉」。

在新型冠狀病毒持續擴大同時，皇后對於醫療從事人員的奉獻也表示「真的讓我相當敬重」。對於疾病造成經濟上的窮困、對確診者的歧視、兒童虐待等等也表示「希望大家都能以平穩的心渡過接下來的每一天」。

目前皇后也不能跟國民大眾有直接的接觸，她對此也表示「相當地可惜」。但在這當中，天皇與皇后兩陛下也在居住的赤坂御所接受專家學者的新型冠狀病毒指導說明達16次。11月開始後兩人也多利用網路線上進行視察，並表示「今後希望也能珍惜並活用這樣的機會」，在網路活用上展現積極姿態。

在秋篠宮親王的「立皇嗣之禮」結束後、一系列的皇室的替代與主要儀式都告一個段落下，皇后也表示「目前都安穩下來」。當中從上皇后成接過來的養蠶也終於結絲，她表示「從繭到成美麗的絲，這樣紡織過程讓她相當有感觸」。

對於2021年將迎接成人儀式的長女愛子公主，她則表示「希望她在20歲前的最後一年可以過得豐富精采」。

目前擔任治療的宮内廳醫師團也表示相關意見。說明「目前仍依照步調快速恢復中，但狀態上有時會有不安」表達跟過去相同的看法。

考量新型冠狀病毒的感染狀況，9日官方將不舉辦生日相關祝賀儀式。



在57歳生日前，親臨攝影的皇后＝3日於東京都港區的赤坂御所（宮内廳提供）



在皇后的生日前，天皇與皇后兩陛下一起把玩手中的繭＝3日、東京都港區赤坂御所（宮内廳提供）

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