勝負的三週間？ 調查顯示車流人流並無減緩

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根據民間業者在14日公布的調查中顯示，新型冠狀病毒在國內感染者數字連日出現高峰期中，日本國內旅行人士利用的主要車站跟機場人流車流卻沒有發生顯著變化。

根據NTT DOCOMO的「Mobile空間統計」顯示，13日的JR東車站的人潮進出，在跟感染擴大前（今年1月18日～2月14日）的假日平均相比雖然減少56.6%，但是一週前的6日減少幅度也是56.6%，減少率根本是一樣。

同樣，品川車站（港區）在13日減少38.1％，6日則是減少35.3％。羽田機場（大田區）的第一航廈則是13日時減少26.6%、6日是減少28.7%，都沒有發生顯著地變化。

名古屋車站（名古屋市）、伊丹機場（大阪府）、博多車站（福岡市）都是出現差不多的數字，13日與6日的減少率差距也差不多在6.8至0.2之間的數字，政府為了防止感染擴大所喊出的「勝負的三週間」，其實實際上的抑制作用相當有限。



品川車站的上班風景（EPA時事）

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