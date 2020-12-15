感染擴大無法停止 日官方暫時取消旅遊獎勵

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日本首相菅義偉，在12月14日晚上於首相官邸召開的新型冠狀病毒感染症對策本部會議上表示，觀光獎勵活動「Go To Travel」從今年的28日起，到明年的1月11日為止，將暫時於全國停止使用。

該項政策雖然是首相重視經濟下相當重要的行動。但是為了防止感染再度擴大，不得不作出此決定。外界也認為菅義偉首相持續推行旅遊獎勵政策下去的話，勢必會引起愈來愈多的反彈聲浪。

在全國暫時停止旅遊獎勵的命令發出之前，官方也從15日起持續停止前往札幌與大阪兩個城市的旅遊獎勵。在更之前東京都與名古屋市的兩地旅遊獎勵也已經先停止，官方呼籲從4座城市出發的旅客，能夠暫緩行程。暫時停止的措施原先是到12月15日為止，但是如今官方再度延長日程。

首相對於明年1月12日以後該採取什麼樣的措施，目前仍表示：「現在的時間點，我們還是要判斷之後的感染狀況後，再作出進一步決定」。如果感染狀況沒有辦法獲得控制的話，旅遊獎勵恐怕無法再開

現在的旅遊獎勵預約，在12月24日以前都可以免費取消。對於早先取消的旅遊業者，政府之前已經先給了35%的旅遊補償金，這一次加上年底年初等條件考量下，將會給予更多的旅遊補償金。日本國土交通省大城赤羽一嘉會再跟記者進一步說明，新的預約如何即時處理等，將會在15日進一步公佈。

另一方面，首相對於飲食業者策略則表示：「營業時間持續維持縮短，日程要再延後也是不得已的決定」，如果在年末年初響應政府的營業時間縮短，任何一間飲食店都可以獲得營業補償。單間店支援額度最大一個月可以到120萬日圓，較先前的額度幾乎是加倍。



在新型冠狀病毒感染症對策本部會議上發言的日本首相菅義偉＝14日下午於首相官邸



視察國立國際醫療研究中心的菅義偉首相（左邊第2人）＝14日下午、於東京都新宿區（内閣公關室提供）

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