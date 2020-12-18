日本傳統工匠技藝 登錄世界文化無形遺產

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聯合國教科文組織（UNESCO）的政府間委員會在17日決定將日本提案的「傳統建築工匠技術 木造建築物傳承下去的傳統技藝」登錄為無形文化遺產。這也是自2018年的「來訪神 假面・狀辦的眾神明」後，日本第22件被登錄為無形文化遺產的文化。

工匠技術是被國家認定保存上不可或缺的「經選定保存技術」、茅葺草屋、古代的木工技術等相關聯技術17項目（14團體）。包含茅葺草屋使用的芒草與蘆葦培養摘取的「茅採取」，從漆樹中採取汁液製造漆器的「日本產漆生產・精製技術」，以及用傳統和紙夾雜金箔後延展打造的「緣付金箔製造」等技術。

政府間委員會表示「無形技術讓有形文化遺產的建造物可以發揮本質持續照耀下去，因而提案」。

日本政府在2018年時已經先提過一次案，但當時日本呈報的件數過多，2019年又再度提案。2020年11月時，聯合國教科文組織評鑑機關又再度勸告登錄其為無形文化遺產。



登錄為無形文化遺產的傳統技術「茅採取」（日本茅葺文化協會提供）



登錄為無形文化遺產的傳統技術「日本產漆生產・精製技術」（日本練漆技術保存會提供）

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