賞櫻會金錢疑雲未釐清 安倍希望到國會說明

Newsfrom Japan

日本前首相安倍晉三在18日，就真對自家後援會所主辦的「賞櫻會」前夜祭中環繞的相關疑雲表示：「在調查的結果出爐後，我會誠心地回答問題。在國會上也會誠心地對應質疑」，他在眾議院會館前面對記者團時，正式表達希望前往國會說明意願。

安倍晉三前往國會說明一事，也是基於在野黨的強烈要求。執政黨也將對應安倍的行動後，由黨內議院運營委員會實施。在野黨並抨擊如果作出不實回答的話會因為偽證罪被傳喚，強烈主張安倍應該出席正式公開場合供檢驗。

立憲民主黨主席枝野幸男對記者團強調：「在國會撒謊的話，那就是切實地犯下偽證罪的實據」と強調。同黨團的國對委員長安住淳則是對記者團表示「目前國民大眾都無法看到的話我們原則不會接受。應該要以偽證罪審問般的嚴肅狀況來作答辯」。至於何時可以實現，他則表示：「今年中の実現が当然だ」。

公明黨幹事長石井啓一在記者會上表示：「政治家受到多方質疑，本來就有責任義務說明，期待安倍能夠作出清楚說明。



面對記者團回答有關「賞櫻會」前夜祭中相關疑雲的前首相安倍晉三（中央）＝4日、於國會内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]