上皇滿87歲 對於新型冠狀病毒表深切憂心

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上皇在23日迎來87歲生日。他在3月底與上皇后一起離開居住了26年多的皇居・上仙洞御所，搬到東京都港區仙洞暫時御所，但受到新型冠狀病毒的感染擴大影響，當初所假設的生活出現了巨大變化。對於該疫情讓國内外的人們健康與生活出現重大影響上表達憂慮。

根據宮内聽的人士表示，在移轉住所後，上皇暫時停止在皇居的生物學研究所的魚類研究，但是在5月底開始藉由網路會議系統聽取感染對策講座。現在仍維持一週兩次的既有步調，自身的沖繩鰕虎亞目屬相關的研究論文也已經接近完成。

受到感染持續擴大影響，上皇在昭和年代就一直支持的青年海外援助隊員活動也受到影響，他對此表示關心。對於沖繩的思念也沒有減少，收看去年燒毀的首里城歷史介紹節目，表達希望重建的心聲。日前大雪造成新潟縣的關越高速公路上許多車直接動彈不得等狀況也表達擔憂，認為能平安解除危機真的很欣慰。

上皇的健康並沒有出太大的問題，但是對於上皇后確認以前的事情次數愈來愈多。有時上皇也會表達出疑惑或恍然大悟的樣貌，也有不少一起歡笑的日子。

移轉到仙洞臨時御所後，上皇在皇居以外的外出活動僅只有在10月的明治神宮參拜，秋篠宮親王的「立皇嗣之禮」相關即位活動等結束後，他也表示欣慰。

受到新型冠狀病毒影響，國民生活目前仍是相對困難等因素，今年的生日相關慶祝活動都取消。



觀賞柑橘樹木的上皇夫妻＝11月24日、東京都港區仙洞臨時御所（宮内聽提供）

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