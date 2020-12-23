日本公布30年前外交文件 曾稱台灣是「頭痛問題」

Newsfrom Japan

日本政府在12月23日公布當時的外交文件，對於1989年正式開展的亞太經合會，台灣是否該正式參加一事，日方曾知會各國希望能慎重對應。背景應該是來自1972年當時日中關係正常化，當時政府被認為希望能優先改善對中國的關係。（頭銜為當時）

當時的澳洲總理霍克倡導亞太經合會，包括中國、香港與台灣都希望參加，原先用意是希望「有關經濟問題上，能夠提供高品質的分析能力與更有制度協議系統的時代已經來到」。日本外務省當時分析，如果讓各國都一直討論台灣參加與否的話，勢必會刺激到中國，並為此煩惱表示「最困難立場的國家莫國於日本」。

在霍克總理提案後，1989年1月當時的外務省大臣宇野宗佑跟澳洲外交部長艾班斯會見。曾在亞太地區中政府相互協助的組織設立上表示「最頭痛的問題就是台灣的存在。如果加上一些外交力道跟因素的話對中國來說就是很大的問題」。

當時1989年11月的首次亞太經合會只有日美澳等12國參加。出席的外務大臣中山太郎，認為當年發生了天安門事件「中國的參加與否還要慎重衡量中國的國內情勢後再做出檢討」，不過在碰及台灣時也表示「還是要顧及跟中國的關係」，結果第一次的會見並沒有討論出具體結果。

另一方面，隨後提議的「亞太經合會貿易會談」等，日本通商產業省則是支持霍克的提案，並期盼在政府組織內建立對應體制。對此，被視為是競爭關係的外務省則認為「通產省主導的方案太過經濟考量，如果糾纏一起會有危險，外務省會努力創造出新型的政府間論壇」。

此後，外務省在針對通產省的幹部提案推進與東南亞關係並希望出差當地一案上，屢屢指使駐地使館「毀了通產省的構想」，造成兩省的主導權之爭開始白熱化。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]