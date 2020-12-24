日本23日單日確診與死者人數再更新記錄

Newsfrom Japan

日本國內23日的47個都道府縣與機場檢疫所合計有3267人感染新型冠狀病毒。單日確診者更新之前最高的記錄3211人（17日），死者56人也更新了單日最高數字。

東京都的新確診者為748人，較過去最多的821人（17日）後次高。根據東京都消息，新確診依照年齡層區分，20多歲193人為最多，30多歲141人、40多歲130人、50多歲120人等順序。重症危機較高的65歲以上族群則是91人。根據東京都標準，重症患者比前一天還要增加5人，來到69人。

另外，埼玉縣（230人）、岐阜縣（56人）、香川縣（20人）等、皆更新單日最高確診記錄。根據厚生勞働省、23日時間點全國的重症病患數較前一天減少1人，來到619人。

香川縣的新確診者中，有19人是橋本醫院（三豐市）的入院病患跟職員，香川縣已經認定該醫院發生群聚感染，目前停止接收新病患入院與外來單次就診。

福島縣，則是在縣警本部上班的男性職員4人確診。這4位都是19日確診的男性職員濃厚接觸者。但是縣警局沒有明說4人屬於何部門。



在東京銀座步行者天國區戴著口罩交錯而行的人們＝20日

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]