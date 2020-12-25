安倍晉三出面為賞櫻會事件道歉 將赴國會修正答辯

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自民黨黨籍的日本前首相安倍晉三，在12月24日就之前自己後援會主辦的賞櫻會前夜祭等相關的問題獲得不起訴處分一事，在眾議院議員會館舉辦了記者會。對於舉辦的費用等有過多填補並且在政治資金收支報告書上沒有作記載一事表示「不知道是一回事，但是我身感有相當道義上的責任，我對此深刻反省，從心裡跟大家道歉」。安倍晉三雖然表示有重大的政治責任，但是他也否定辭去議員職務與離開自民黨：「我會重新回到我當初的初衷，好好的鑽研並且正式履行我應該做的責任」。

安倍晉三將會出席12月25日參眾兩院的議院營運委員會，並且修改過去在擔任首相時候的國會答辯，切實說明一切的過程如何，在當面跟議員們道歉。

安倍晉三過去在擔任首相時候的國會答辯，對於賞櫻會前夜祭的舉辦費用都表示「費用填補的事實完全不存在」。當初對於出席的每一人收取5000日圓的費用也表示「這是後援會的收入，並沒有任何支出，所以在政治資金收支報告書的記載是完全不必要的」。

對此安倍晉三也在記者會上表示「我後來跟事務所的人員多次確認，當初是在我所知的範圍之內做出國回答辯，但結果跟事實確實有一些不同之處」，他並表示「我損失了大家對政治的信賴，我對此相當的抱歉」。他並重申：「會在國會做事實關係再度交代清楚，再好好的道歉」。

舉辦費用的填補，早在安倍就任首相的隔一年2013年就已經開始， 原來的資金說明是自己所有的預備金轉交到事務所使用。知道費用填補的時期，他表示「是在11月23號被報導之後，我問秘書才知道的」，並表示「在此之前我認為活動就是收取5000日圓的費用後就全包」。

現在的日本首相菅義偉當時也是官房長官，在做出答辯的時候也做了不同的回答，安倍對此表示「我在答辯之前並沒有跟事務所的人進一步確認。相當抱歉」。根據安倍本人表示，目前遭到略式起訴（指簡單明確的判決，可以易科罰金或勞動）的公設第一秘書則是已經辭職。



就自己後援會主辦的賞櫻會前夜祭等相關的問題獲得不起訴處分一事，正式謝罪的前首相安倍晉三＝24日下午、東京永田町



就自己後援會主辦的賞櫻會前夜祭等相關的問題獲得不起訴處分一事，召開記者會的前首相安倍晉三＝24日下午、東京永田町

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