首相菅義偉記者會 日本首都圏檢討再發緊急事態宣言

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由於新型冠狀病毒在日本東京首都圈的感染情況持續惡化中，包括東京都在內的埼玉縣與千葉縣、神奈川等4個都縣在內。根據日本政府還有執政黨的相關人士表示，日本首相菅義偉將以新型冠狀病毒特別對策法為準再度發表緊急事態宣言。

首都圈的一都三縣知事早先在1月2日時就已經聯名要求，希望政府發表緊急事態宣言。在當時的記者會上首相也表示，考量到年底年初的感染狀況，還有醫療體制的現行狀況，政府會在多加考量後作出說明。

作為日本政府感染擴大防止一環的旅遊獎勵事業「Go To Travel」在去年底時已經全部停止。在1月11日之後的措施改善，日本首相會再舉辦記者會對今後地方針作出說明。

日本首相並且會對夏天的東京奧運、帕運等持續表達要舉辦的決心。首相的自民黨總裁任期也將到9月底為止，眾議院議員的任期將到10月21日為止，總裁選舉還有眾議院解散的總選舉等等也將受到注目。

政府在去年的4月7日，一度針對東京等7個都府縣為對象發表緊急事態宣言，隨後再擴大到全國各地，階段性的解除之後，在5月25日全面解除。



進入官邸的日本首相菅義偉＝4日上午於東京永田町

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