政府拍板定案 緊急事態宣言7日起正式實施

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日本首相菅義偉在5日的自民黨役員會上正式決定將東京都與埼玉、千葉、神奈川等3縣作日起正式發布緊急事態宣言。該宣言也是從去年4月後第二次發布，有鑑於新型冠狀病毒在東京周邊的感染狀況愈來愈深刻，政府將在宣言正式發布前做出更多具體化的準備作業。

首相在役員會上表示，有關於緊急事態宣言發布一事「國民大眾對於政府與執政黨最希望的事不外乎就是安心與希望了。最優先的當然是新型冠狀病毒的對策，我們會好好努力」。

該項宣言是基於新型冠狀病毒特別對策法。政府主要是針對感染風險高的飲食店等為對象，長度約為一個月左右。專家學者們也會在6日召開感染對策分科會，聽取更多意見後做出具體的措施，最後在7日的「基本對策處理方針諮詢委員會」上正式決定後由政府對策本部宣布。

日本官房長官加藤勝信在5日的記者會上就緊急事態宣言表示「有關於討論的措施具體的地域、內容、時期與解除的基準等，會一併在政府檢討後，交由諮詢委員會等做出進一步論述」。宣言的效力則是在官報刊載的時間點上正式生效。

政府與執政黨預計在18日的國會召集日上正式提出新型冠狀病毒的特別措施法，希望在2月上旬正式成案。1月5日下午政府與朝野黨團的聯絡協議會等也會在國會內召開，正式朝著法案改進做出進一步檢討指示。



出席自民黨役員會的日本首相菅義偉、左邊為幹事長二階俊博、右邊為總務會長佐藤勉＝5日上午於東京永田町的黨中央本部

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