歷史作家半藤一利過世 昭和史採訪研究第一人

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研究日本昭和年代歷史相當有名的作家半藤一利，在1月12日被發現倒在東京都世田谷區的自宅，隨後確認死亡，享壽90歲。

半藤一利出生於東京都。1945年3月的時候經歷東京大空襲，二次大戰結束後他就讀東京大學畢業進入文藝春秋工作，並在作家坂口安吾與前海軍記者伊藤正德相識之後開始研究戰爭歷史。在1963年8月號的「文藝春秋」雜誌中，他自己擔任主持人，並邀請戰爭當事者開始參加座談會。並且靠著相當豐富的採訪，在1965年出版了「日本最長的一天，命運的8月15日」，該著作後來被兩次改編成電影，在日本掀起了大話題。

半藤一利隨後歷任週刊文春、文藝春秋的編輯長及專任董事，最後在1995年退休繼續以作家身份活動。他以「歷史偵探」系列看好日本近代的歷史並且持續提筆寫作，並且在很多電視節目上都看得到他身影。在1998年時，為了繼承好友司馬遼太郎的遺志而書寫的作品「諾門罕之夏」獲得山本七平賞。2006年他則以長賣著作「昭和史1926-1945」「昭和史1945-1989」獲得每日出版文化賞特別賞。他一直倡導日本憲法第九條與和平的重要。2015年時，半藤一利本人因為「對昭和歷史當事人直接採訪，時常追求『戰爭的真實』，寫出無數優秀作品啟蒙莫大讀者」，獲得菊池寛賞。

半藤一利的妻子末利子是日本大文豪夏目漱石長女夏目筆子的第四女，半藤一利一生也寫了不少有關夏目漱石的隨筆作品。1993時也以作品「這不是漱石先生嗎？」獲得新田次郎文學賞。



作家半藤一利先生

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