醫療大緊迫 東京仍有6000以上確診者沒病房

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日本政府厚生勞動省的新型冠狀病毒對策專家組織在1月13日召開會議。該組織在會議上表示，確診者持續增加當中，各自治體的醫院入院與否越來越困難，新型冠狀病毒的醫療跟一般醫療越來越不能兼顧。東京都內，目前沒有病房以及療養設施的確診者，在1月9日之前已經超過6000人，跟前一週的約3000人比起來已經超過1倍。

全國新確診者當中，「特別是東京的數字急速增加，從去年底開始就慢慢越來越多，最高數字應該會持續更新」。在過完年後，中京圈與關西圈、九州等確診者也越來越多。

東京都等大都市圈在去年年底之後感染持續擴大，特別是職場跟宴會以及年輕人的飲食傳染被認為是主要原因，當局這樣會增加老一輩人士得病風險。目前在過完年之後全國的確診者持續快速增加，當局認為「再回到家鄉之後跟親戚一起吃飯等，被認為是主要原因」。

平均一名確診者有可能傳染的人數數值「實效再生產數」，目前日本全國推測數值已經來到1.14（ 2020年12月27日），超過預設值1許多。各地的推測值（同時間點的前一週數據）中，東京為 1.09、埼玉縣為1.06、千葉縣1.23、神奈川縣1.09。其中1月13日被列入緊急事態宣言的大阪府高達1.84，是目前最高。



日本厚生勞動省與環境神所在的中央聯合辦公大樓第5號會館 = 東京霞關

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