東京奧運陰影猛現 「停辦論」漸高漲 春天前是關鍵

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今年夏天的東京奧運與帕運目前已經是烏雲滿佈。距離開幕只剩下不到半年，日本國內卻依舊被新型冠狀病毒感染急速擴大給影響，包括自民黨還有民調顯示，不少已經開始出現「停辦論」。日本首相菅義偉雖然強調要實現「讓人安心安全的奧運」，不過目前感染停止的跡象還是沒有看到盡頭。環繞在是否真的能夠成功舉辦議題上，已經確實影響到菅義偉政權的營運。今年的春天前恐怕就是最後的山海關。

能否舉辦「看美國狀況？」

「要舉辦奧運的話除了運動選手以外，還有來自世界各國的6000位到7000位的工作人員才行」一名相關人士表示，受到感染擴大的持續影響，包括東京奧運與帕運組織委員會的森喜朗會長，最近跟周遭人士表示能夠舉辦的條件已經越來越嚴苛了。

菅義偉首向先前說：「東京奧運的成功舉辦，也是代表著人類能夠成功戰勝病毒的明確證據。」不過在自民黨內部，「不得已要停辦」的悲觀論正在成為主流。

目前包括東京都在內的11個都府縣正在發令緊急事態宣言，期限到2月7日為止。自民黨內部已經出現「緊急事態嚴長是不可避免」的大方向。該黨高層幹部則表示，如果宣言延長的話「奧運是真的不能舉辦了」。加上近來各地的成人儀式陸續停辦，該人士表示「如果年輕人表示『為何可以辦奧運，然後成人儀式都不能辦？』而生氣的話」，將會有很大影響。

某一個自民黨派系領袖則是表示：「如果停辦的話對政權來講一定是很大打擊。當初本來就是要藉由舉辦奧運來宣布戰勝新型冠狀病毒，政治責任也會被追究」。美國目前的感染擴大仍在持續中，首相周邊人士也表示「能否舉辦還是真的要看美國狀況，如果美國運動選手無法參加，對整體的贊助營收都有很大影響」。

美國大報紐約時報電子版，先前在1月15日就引述國際奧林匹克委員會的相關人士表示，現在能夠安全的舉辦奧運，實在是相當令人懷疑。該報導並說「新型冠狀病毒的感染擴大影響增加太多不確定性」。

民調也不在幫忙

日本國內的各家媒體日前都針對此議題做出民調，不少結果都顯示停辦、繼續延期是主要的意見，哪位政府高官也無法隱藏不滿地表示「為何國民的期待如此低呢？」。首相在1月7日的記者會中，已經說明世界各國開始陸續接種疫苗，日本也在二月下旬開始會先從醫療相關人士接種疫苗，「如果我們好好的面對，國民的氛圍也會有所改變」，對於疫苗的效果似乎有所期待。

只不過，現在疫苗接種時間點還是以歐美國家為主，開發中國家是否能夠得到有效的疫苗宮頸還有接種機會，甚至萬一有選手拒絕接種疫苗，或是出現不可預測副作用等。更甚者要是出現傳染力更強的變種病毒，疫苗的有效與否都是未知數。

日本政府東京都還有組織委員會已經從去年九月開始就新型冠狀病毒的對策召開的許多調整會議，包括運動選手的入國管理、還有會場的感染對策等等都作了一系列檢討。首相很明顯的想要將東京奧運當作經濟再重生的引爆劑，不過大前提升仍然是「觀眾入場下的舉辦」。因此當初首相率先搖旗，擴大外國人進入日本的緩和措施等等，也是為此。

但是，在日本出現變種病毒之後，對於國境檢疫不足等等批評又接踵而至。日本政府在去年12月開始，就先停止全世界的新入國的旅客。雖然還是容許一部分商務旅客往來，不過在實施緊急事態宣言並且擴大範圍後，這項優惠也就暫時停止。東京奧運的舉辦，只能說越來越困難。

日本政府預計在今年春天以前，要最後判斷是否要接受觀眾入場舉辦奧運。3月25號開始福島縣也要進行聖火傳遞。去年的聖火傳遞在開始之前就決定延期一年。今年的聖火傳遞在開始前，是否能夠真正解除緊急事態宣言，並且能夠控制感染擴大，將是最後的焦點了。



去年拜訪日本的國際奧林匹克委員會會長巴赫向日本首相菅義偉致意，菅義偉則是用拳頭互擊表示回禮＝2020年11月16日上午、於日本首相官邸

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