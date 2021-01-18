日本政府擬出重手 違反時間縮短營業者將被罰最多50萬日圓

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日本自民黨在1月18日就新型冠狀病毒感染症對策本部召開聯合會議，針對新型冠狀病毒對策的特別處置、感染症法、簡易方法等改正案初步同意。該法案中明訂，如果在緊急事態宣言下，日本都道府縣知事發出營業時間縮短或者是停業命令時，一旦違反的場合下將被處以最多50萬日圓行政罰鍰，並且將事業者支援等納入義務規定。在緊急事態宣言的前一個階段也將設立「防止蔓延等重點處置措施」。朝野兩黨預計在2月初成立該案。

有關防止蔓延等重點處置措施等，將以「預防措施」為主來擬訂，讓政府在對抗感染狀況時更能夠發揮彈性對應能力。首相可以以都道府縣為單位進行期間跟區域的指定。知事也可以就店家的營業時間作出變更請求，一旦違反命令的場合，將被處理最高30萬日圓罰鍰。知事也可以要求市民不要進入被指定的店家。如果有知事沒有回應措施，首相也可以用強行指定的方式。

對於營業時間受到影響的業者，新的支援案方面「需要採取必要的措施，與立竿見影效果的方法」。原先的規則是政府應該努力才取措施，被預料是因應在野黨的要求而做出了修正。

此外，為了確保確診者的病床數，緊急事態宣言以外地區內的飯店等設施，也可以被徵收作為臨時的療養設施。

另一方面，感染症法改正案中，一但確診卻拒絕住院觀察治療，或者是從醫院逃出來的情況，將會被處以刑事責任「1年以下或併科100萬日圓以下罰金」等新規則。如果不配合官方進行科學疫調，導致無法確診感染途徑的確診者，也會最少會處以50萬日圓以下罰款。為了確保確診者的病床數量，國家與知事也有責任督促醫院盡可能收治病患，避免人球事件再發生。



受到日本官方政府規定而縮短營業時間的飲食業者，中洲的繁華街夜裡突然變得黯淡。＝16日、福岡市博多區

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