新型冠狀病毒變種出現群聚感染？ 靜岡縣三人不明確診

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根據日本厚生勞動省在1月18日表示，靜岡縣內出現三位男女感染新型冠狀病毒，但是他們體內的病毒被檢驗出跟英國現在流行的變異種類是相同類型。但是該3位確診者都沒有出國，也沒有跟任何從國外回來的人有任何接觸。當局表示這三位感染途徑不明的確診者是第一次出現，很有可能在日常生活中已經出現變種病毒群聚感染，厚生勞動省將強化警戒。

根據厚生勞動省資訊，該3位男女士分別為20多歲與40多歲女性， 還有一位60多歲的男性，都是在一月上旬的時候出現症狀。3位確診者目前都不是重症病患，選擇在自家療養，但是當初並沒有與大眾群體有任何接觸。

其中的兩位女性，經由PCR檢查之後發現病毒有變種，再經過一連串疫調後才發現是不明原因感染變種。隨後另外一名男性也是在變種病毒調查實施的時候提供陽性基因檢查，確認是感染變種病毒。該名40多歲的女性是20多歲女性的密切接觸者，因此可能是20多歲的女性傳染給40多歲女性，不過真正的原因已經很難確認。

兩位感染變種病毒的女性是在一月初的時候發現有了症狀，不過他們都沒有前往英國旅遊的任何海外史。

日本國立感染症研究所的所長脇田隆字在1月18日晚上召開記者會表示：「感染雖然沒有呈現面的一方拓展，不過從這個狀況看起來變種病毒可能有出現國內群聚的可能」。脇田隆字所長並說，該三人身體中所檢查出來的變種病毒基因序列幾乎是相同的。目前研究所正在對該變種病毒的構造進行進一步解析，靜岡縣內也將強化調查體制。

根據厚生勞動省在1月18日的數據顯示，2020年12月31日起從英國回來日本的東京都男性是首位感染變種病毒的患者。目前日本全國的變種病毒確診者已經來到45人。



日本國立感染症研究所的所長脇田隆字（右）召開記者會，確認日本出現首例新型冠狀病毒變種但是感染途徑不明的患者。＝１８日晚上、於厚生勞動省

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