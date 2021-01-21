中東派遣滿一年 日本政府靜觀美伊緊張局勢

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日本政府為了確保中東海域航行安全而派遣的海上自衛隊情報蒐集活動，在1月20日屆滿1週年。日本防衛省強調，日本的自衛隊確實做到在中東海域保障日本相關船隻的安全。另一方面，過去像中東海域派遣自衛隊來自川普政權的要求，今後拜登總統上任之後，是否會在希望日本派遣自衛隊幫忙，也許將出現變數。

海上自衛隊的P3C巡邏機從2020年的1月20日開始，自亞丁灣以及阿拉伯海北部的公海海域蒐集相關情報。2月之後日本再多加了一艘護衛艦，去年一年間在該公海海域活動範圍的船舶數超過55000艘，不過並沒有發生需要保護船舶的緊急狀態，日本當局在年底延長的一年派遣期限。

日本防衛大臣岸信夫在1月19日的記者會上表示，強調有關自衛隊的相關活動「相關海洋業界人士都表示感謝」。至於部隊撤退與否，岸信夫則是強調「我們會視美國新政權方針切實應對」。

美國拜登新總統，在上任之前對於伊朗的核武即表示願意回到談判桌上的態度。只是，伊朗當局持續製造高濃縮鈾，該國也在六月預計進行總統大選，兩國之間短時間內很難有快速的外交改善。日本防衛省幹部透露：「在派遣之後要立刻抽手也是很困難的。派遣活動應該是會持續吧」。



在中東海域進行情報蒐集活動的海上自衛隊護衛艦「村雨」船員＝2020年12月（日本統合幕僚監部提供）



在中東海域進行情報蒐集活動的海上自衛隊護衛艦「霧雨」搭載直升機的人員＝2020年9月（日本統合幕僚監部提供）

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