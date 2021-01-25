疫情擴大無法停止 調查顯示7成民眾希望奧運延期

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根據公益財團法人「新聞通信調査會」（理事長西澤豐）在23日、公布今年夏天東京奧運・帕運等相關民意調查中、結果回答「停辦，延期」的超過七成。理由最多的是「世界各地的人前來的話感染會愈來愈擴大。」

該項調査是從去年10月30日～11月17日間，經由3000位18歲以上的男女回答後所調查出的結果。

當中，回答奧運・帕運、「應該停辦」的有37.9%最多。「應該持續延辦」有34%，「應該舉辦」的為26.1%。

「應該舉辦」的理由中（多選），依序是「選手們都在好好準備中」（67.3%）、「選手的活躍可以帶給奧運活力與元氣」（49.3％）、「不要讓奧運準備與會場建設等化為泡影」（44.8%）。

回答應該停辦或是延期的理由中（多選），最多的則是「世界各地的人前來的話感染會愈來愈擴大」，為83.4%。接著則是「新型冠狀病毒的流行沒有停緩地跡象」（64.3%％）。

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