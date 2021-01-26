疫情讓日本醫療吃緊 菅義偉跟國民當面道歉

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日本眾議院預算委員會在26日上午再度舉行質詢，包括首相菅義偉跟全部閣員都出席。首相對於新型冠狀病毒的醫療提供體制讓目前的病床提供出現緊迫一事，在接受立憲民主黨辻元清美質詢時表示「讓國民感到不安。我身為負責任者真的感到非常抱歉」。

辻元清美持續質詢，希望2020年度時成立的第3次補正予算案，對於旅遊獎勵政策「Go To Travel」的費用轉為醫療支援一事，首相則表示「我們要確保必要的預算能被保留」，對此予以否定。

預計在今年夏天舉辦的東京奧運帕運等，菅義偉則是表示「我們會用萬全的新型冠狀病毒對策，準備最安全安心的體制」，依舊表示舉辦的強烈意願。辻元清美則持續追問有沒有可能無觀眾開幕，奧運擔當大臣橋本聖子則說「在今年春天為止，我們會綜合國內外的感染狀況後再做出判斷。」

立憲民主黨的本多平直氏則質詢，有關前農林水產大臣吉川貴盛＝從自民離黨、辭去議員＝在住所遭到起訴的賄賂事件，並質疑賄賂方的雞蛋公司「秋田食品」前社長也有可能將現金贈送給其他自民黨員。首相對此則表示「具體上的事情我真的不了解」，也否認自己有收到任何相關的資金。

3次補正預算案在26日午後的眾議院本會議上獲得多數贊成通過，將交付參議院，預計28日正式成立。



在衆議院予算委員會上接受質詢的首相菅義偉=26日、國會內

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