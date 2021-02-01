受新型冠狀病毒影響 外國勞動者、飲食旅館業大幅減退

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根據厚生勞動省在1月29日公布的情報，2020年外國人雇用狀況（10月底時間點）因為受到新型冠狀病毒的感染擴大影響，許多店面縮短營業時間與停業等等，讓飲食業與旅館業首次出現減少。當今社會的僱用情勢越來越嚴峻，全體雇用需求跟前一年相比只增加了4.0%，跟人手不足的2019年（13.6%增加）相比呈現大幅度下滑。

2020年訪問日本的外國觀光客需求也幾乎。沒有厚生勞動省表示，旅館業跟飲食業確實很大影響的僱用情形。外國人勞動者去年是1724328人，雖然連續8年來到最高，不過成長幅度卻是這8年以來最低的。

根據產業別來看，包括醫療業、建設業等雖然呈現兩位數的增長，不過旅館業跟飲食業卻下滑了1.8%。佔了全體三成左右的製造業也減少0.3%，相隔8年呈現下滑。日本的居留資格上，因為新型冠狀病毒的關係，日本入國相對困難，2019年曾經成長20%以上的外國人技能實習生，到2020年只有增長了4.8%。

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