日本版排富條款 年收入1200萬日圓以上停發兒童補助

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日本政府在2月2日的閣僚會議中，決議原先給予中學以下學童的兒童補助款，如果是屬於高所得者「特例給付」，一但年收入超過1200萬日圓，將一律停止給付。該改正法案如果通過，將在2022年10月起停止給付。

目前兒童補助的條件，是針對沒有一定以上收入所得的人，只要有未滿3歲的孩子將一個月給付15000日圓、3歲以上將一個月給予10000日圓。擁有一定水準收入的則是由「特例給付」撥款，每個孩童一個月給予5000日圓。

特例給付的所得限制是依照家庭扶養人數而不同，如果是公司職員的丈夫與專業主婦的妻子，有兩位孩子的場合，丈夫只要收入由一年960萬日圓（所得736萬）以上就可領取。

過往年收960萬日圓以上1200萬以下的家庭，還是可以透過特例給付領取，不過原先1200萬以上收入的家庭領取資格將取消。日本政府預計透過特例給付而多出的財源，將用在新的幼稚園整備與解決待機兒童問題。

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