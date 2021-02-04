發言被指歧視女性 東奧委員長森喜朗道歉但否認辭職

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東京奧運‧帕運組織委員會會長森喜朗，在2月4日接受東京都內的記者採訪時回應，在3日的日本奧林匹克委員會評議委員會上，有疑似歧視女性的發言一事表示道歉。他稱：「我的發言有違反奧運、帕運的精神、並不適當。我對此深切反省。並撤回該發言」。不過他也稱，並不會因此辭去職務，會繼續做好大會籌備的工作。

森喜朗在之前以日本奧林匹克委員會名譽委員出席活動時表示：「太多女性進入理事會的話開會很花時間。只要誰舉手，大家就會接二連三七嘴八舌，競爭意識太強了」。還有，在談論到日本體育聽增加女性比例雇用的方針時，他也稱「這個不要太勉強了」，表達自己的心態。森喜朗身為最高責任者，有這樣的發言遭受到許多批評，他稱「會謙虛地接受指責」。

此外，搞笑藝人組合倫敦靴子一號二號的田村淳，因為其他的發言引起爭議，最後辭退聖火跑者一事。森喜朗則是說「我沒有立場請他一定要跑」，並拒絕其他評論。



針對有關日本奧林匹克委員會評議委員會的發言，接受記者採訪的東京奧運‧帕運組織委員會會長森喜朗＝4日午後、東京都中央區（官方代表攝影）

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