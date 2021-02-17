日本開始施打新型冠狀病毒疫苗 4萬醫護人員優先

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日本國內在17日上午開始正式施打新型冠狀病毒疫苗。目前針對對象為全國100多所國立醫院約4萬多名醫療從事人員，疫苗來源是美國大廠輝瑞公司。透過疫苗接種，希望可以達到人口的一半以上免疫後期待未來達到「集團免疫」。只是，供給給日本的日程尚不透明，接種的時程是流動的。

日本首位接種的是東京都目黒區的國立醫院機構東京醫療中心院長新木一弘，其他醫師與看護師也依序接受施打。

在接受施打後的新木院長接受記者訪問時表示「這是對新型冠狀病毒的最好王牌」。並說「院長有必要率先接受注射。我自己也不是很喜歡打針，但這是我目前為止的施打經驗中最不痛的」。

該疫苗由紀錄基因組成的「信使核糖核酸」一部分人工合成所創造的新疫苗。原則三週的間隔施打兩次。出現重病等機率預估相當低。日本厚生勞動省表示，先施打的4萬人中，目前的2萬人將記錄一週一週的體溫變化及疲勞感等，也會針對他們的身體變化報告後，迅速地做出公佈。

日本的其他醫療從事者370萬人約在3月中旬會開始接種，65歲以上的高齡者約3600萬人則是預計從4月1日起開始接種。最後才會擴大到有基礎疾病的人，不過如何確保必要的量以及時間等，目前都還不確定。



日本國內首個接種新型冠狀病毒疫苗的國立醫院機構東京醫療中心的院長新木一弘（左）＝17日上午、東京都目黒區



將新型冠狀病毒疫苗吸入注射器＝17日上午、東京都目黒區的國立醫院機構東京醫療中心

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