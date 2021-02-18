福島海域地震 日本超過70件國家文化財受重創

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根據日本文化廳調查，13日發生在福島海域的地震，讓國家的文化財受到相當大的損害。到17日為止，以福島縣與宮城縣為中心，共有71件重要文化財被通報受到損害。

震度6級的宮城縣蔵王町，紀錄江戸時代村役人工作的豪農民家「我妻家住宅」的主屋就發生許多裂痕，三棟倉庫的土壁出現大面積崩落。

這些都是江戶後期建造的重要文化財，一個月才公開一次。根據蔵王町教育委員會，2008年的岩手宮城內陸地震與2011年東日本大地震（三一一大地震）發生時，都同樣出現大規模損傷，當時的東日本大地震修復就花費2年8個月。

震度6級的福島縣郡山市舊福島縣尋常中學校，則是灰泥內壁出現龜裂，天花板出現多處碎片。復刻的教室展示則出現黑板倒塌。重要文化財的建物牆壁因為沒有固定，在搖晃的時候受到極大影響。

該建築物在明治時期建造，現在作為安積歷史博物館營運，但受到地震的影響將暫時休館。該館人員表示「東日本大地震時，都禁止進入並且進行大規模的修繕，現在希望來管旅客都能看真實的被害情況」。

此外，日本國寶瑞巖寺本堂（宮城縣松島町）則有數枚磚瓦掉落、日光東照宮（栃木縣日光市）則是神樂殿下吊掛的風鐸則是震到落下，但都不是相對大的損傷，目前在整理同時仍開放一般參觀。



福島縣海域地震，土壁大規模崩落的宮城縣蔵王町「我妻家住宅 文庫蔵」。是江戶時代後期建造的國家重要文化財=14日上午拍攝（蔵王町教育委員會提供）



福島縣海域地震受到損傷的舊福島縣尋常中學校，石灰泥內壁出現多數裂痕=該縣郡山市（安積歷史博物館提供）



福島縣海域地震，復刻的教室黑板倒塌的舊福島縣尋常中學校=該縣郡山市（安積歷史博物館提供）

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