民意調查 七成願意接種疫苗 半數反對奧運

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根據時事通信在2月的民意調查中，顯示有超過七成的民眾願意接種新型冠狀病毒疫苗。另一方面，擔憂有副作用的人也有七成以上。雖然稱不上是絕對安全，但是還是有不少人覺得要接種疫苗較好。

表態「希望接種疫苗」的有70.1%、「不希望接種」的有17.5%，「不知道」的則為12.4％。「希望接種」依照男女別分開來看，男性（73.4％）較女性（66.3％）來得高。根據年齡來區分，60-69歲（80.0％）與70歲以上（76.4％）等最多、最少的則是18-29歲（60.8％）。

對於副作用表示「不安心」的則有75.5%，「沒有不安心」的為23.2%。「不安心」中女性為81.5%，男性為70.4%。依據年齡層來看，18-29歲（80.8%）與40-49歲（80.4%）等較多。

有關東京奧運・帕運等舉辦與否的問題，反對佔過半數，有58.4%，贊成則是28.5%。反對理由（可多選）中，「新型冠狀病毒尚未停歇」有（67.9%），「雖然有感染防治對策但是完全無法防範」（67.0%）等理由較多，贊成理由中，則以「為了選手考量」（63.4%）等較多。

該項調查是針對日本全國18歲以上的男女2000人依照個別訪問實施，有效回收率是61.9%。



將新型冠狀病毒疫苗吸入注射器內＝17日、東京都目黒區國立醫院機構東京醫療中心

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