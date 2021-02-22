二戰過去日裔美國人收容歷史 拜登再言「羞恥」

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國拜登總統，對於二次大戰中對日裔美國人強制收容，在1979年由總統令署名一事在19日表示「這是美國歷史上最羞恥的年代之一」，再度由聯邦政府確認表達道歉之意。

在聲明中表示，「日裔美國人只因為他們生在當地，就被作為理由成為目標、而被關在監獄中，在這樣非人道的強制收容所中不得已生活下去」，文中並稱「美國，不是全部的人都能實現建國以來的自由正義理想」。

就在珍珠港事件的隔年，1942年2月，當時羅斯福總統簽署第9066號總統令。將12萬人日裔美國人列為「敵性外國人」，將其貼上標籤，讓他們在收容所遭受到非人道的生活。在雷根就任總統後，1988年正式對其道歉，並進行補償。

雖然不少政權在其後也對強制收容一事表達譴責立場，但是前任總統川普在就任前接受媒體訪問時曾說「（如何評價過錯）不是那個時代的人，是無法了解的」。



在進入日裔美國人強制収容所前、當時在等待的2歲女童Yuki Okinaga Hayakawa Llewellyn＝1942年4月於洛杉磯（美國國立公文書館提供）（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]