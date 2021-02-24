台灣數位政委唐鳳 透過視訊與福島當地學生交流

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在東日本大地震（三一一大地震）將滿10年之際，規劃台灣數位政策藍圖的行政院政務委員唐鳳與福島縣的大學生們在22日進行了網路交流會。唐鳳鼓勵表示「對於福島的未來有相當大的期待」。

該網路會議聚集了縣內的90名國高中生及大學生、除了地震、還有許多有關性別及霸凌的問題，也就新型冠狀病毒的對應等等交換意見。有關東京電力福島第一核電廠的事故伴隨國外的評價等等，唐鳳表示「在事件發生後資訊的更新並不完善」等，對於當地復興的狀況希望能更加強發信力度。

交流會中、一位支援地震受災戶的福島市團體職員佐藤純子（47）表示：「這些擔當福島未來的年輕人、希望他們能聆聽在世界上活躍人們的意見」來做出這項。在網路上跟「天才程式設計師」唐鳳訊問是否可以邀請後，受到唐鳳的爽快答應。兩邊交流的樣子將在3月11日於Youtube頻道上公開。



在網路與福島縣學生們進行交流的台灣行政院數位政務委員唐鳳（左畫面）＝22日午後於福島市

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