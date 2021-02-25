拒絕性別歧視包袱 日本推動性別平等推進團隊

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東京奧運‧帕運組織委員會會長橋本聖子在2月24日證實，未來將委託體育指導者小谷實可子率領性別平等推進團隊，預計在25日正式開始活動。該人事已經在國際奧會理事會的電視會議上正式提出參加報告。

性別平等推進團隊成員今後將會遴選，並且將由組織委員會運動員委員會等接受建議。橋本會長表示，身為因為女性歧視發言而辭職的前會長森喜朗的下一任，自己也將負起責任，希望未來能將女性擔任理事的比例調整到40%，她說「希望能提供可視覺化的資訊，能更大眾強調我們的決心」。

率領該團隊的小谷實可子也說「希望可以提高東京奧運的改革意識，希望在未來大會結束後，也能給大家看到持續運作的新型態團隊」。

國際奧會理事會也將在2月25日時報告奧運的聖火傳遞上如何防範新型冠狀病毒等提供指南。目前島根縣知事等也表示考慮停辦縣內的接力，也對下個月能否展開傳遞表示憂心，橋本會長仍表示「我們知道每個自治體都有其各自的問題，我們會一個個好好說明，會討論如何對應並理解需求，持續朝下一步走」。



在結束國際奧會理事會的陳述意見後，接受記者訪問的東京奧運‧帕運組織委員會會長橋本聖子（左）。右邊為體育指導者小谷實可子＝24日午後、東京都中央區（官方代表攝影）

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