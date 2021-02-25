接受7萬日圓餐敘招待 日官員稱反省但不辭職

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接受日本首相菅義偉長男的餐敘接待，因而引發倫理爭議的總務省，眾議院預算委員會在25日要求過去在任職總務審議官時接受高額招待，現任內閣公關室主任的山田真貴子到國會說明。在面對立憲民主黨的黑岩宇洋質詢時，山田本人表示：「對於大家讓公務員的信用遭受到毀損一事，我個人深表反省。真的很對不起」。

山田並稱「今後我將持續這項職務，盡可能的自我改善」，表示未來將在該份工作上持續任職的意願。

根據調查，山田在2019年11月時，在東京都內與首相菅義偉（當時為內閣官房長官）任職衛星放送公司「東北新社」的長男一起用餐，餐敘費用高達7萬4000日圓全由公司買單。雖然現在她是特任公務員，不列入總務省處分對象，但她仍繳納了現在的薪資作反省。

山田在預算委員會中，也說明跟該公司相關人士餐敘僅有那麼一次。她稱「也許談論些電視播送業界的事情，但就是很一般的聊天餐敘」，自身表示並沒有所謂任何不適切地情事。



在眾議院預算委員會上接受質詢的內閣公關室主任山田真貴子。後方為總務大臣武田良太＝25日上午、於國會内

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