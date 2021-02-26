日本公布奧運感染對策 聖火傳遞中斷是考量選項

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日本東京奧運・帕運組織委員會在25日、公布從3月25日起的全國聖火接力與相關感染防治對策。如果是在緊急事態宣言及不必要不緊急的外出自我約束區域，必要的話將會取消在國道的跑步而只採取點火儀式。如果是過密狀況下的場合，聖火傳遞也有可能中斷。

雖然在沿路觀戰是被允許的，不過只有居住在該都道府縣的人民為主，而且必須戴上口罩及不能出現大聲量。如果是有名人士當跑者傳遞聖火時，應該要在能因應密集對策的地方為主。最終每一天聖火的抵達地點，還有舉辦的各項儀式等，原則上都採用事先預約。根據場合不同，出發時的人數也會進行限制，避免太過密集。聖火傳遞的模樣也會透過網路直播，官方呼籲大家多用網路收看為主。

每個跑者被要求在兩週前避免聚餐，任何有感染的嫌疑場合都要避免出席。如果住在緊急事態宣言發生的縣市，想要移動到其他縣市時，官方會要求跑者在跑得一周前至少接受過一次病毒檢查，檢查費用由組織委員會來負擔。在跑步的時候只要保持一定的距離，就可以不用戴口罩。

前各縣市的計劃都還是按照原定進行，但是還是會依照新型冠狀病毒的感染狀況，在一個月前做好判斷。目前櫪木縣預計在3月28日至29日的傳遞日程中，是否要求縣民做好不必要不緊急的外出自我約束，官方仍是保留態度，最遲希望在兩週前能夠做好決定。

聖火傳遞預計從3月25日期由輔導線的足球設施「J Village」出發，在7月23日於東京國立競技場所舉辦的開會儀式中繞行全國，參加的跑者預計來到1萬人。



去年在JR福島車站前面展示的「復興之火」，從燈爐裡點燃的東京奧運聖火 ＝2020年3月、福島市



在聖火傳遞的媒體說明會上跟媒體們致意的東京奧運・帕運組織委員會會長橋本聖子＝25日上午、東京都中央區（官方代表攝影）

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