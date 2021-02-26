保護秋刀魚獲量 日中台等國達成削減共識

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日本及中國、台灣等8個國家、地區，就秋刀魚的資源管理等在北太平洋漁業委員會（NPFC）的年會上進行討論。會後決定2021年的漁獲上限，跟前一年比將要減少4成，來到333750噸。因為收到深刻的漁獲量欠收，日本提議每個國家都削減魚獲量。過去對於強化規則等都相對保留的中國，這次也對於資源管理的強化表示重視，預計將會一起接受削減方案。

在漁獲量上限當中， 中台等主要漁場的分配額為198000公噸（2020年為33萬噸）、日本語俄羅斯沿岸的海域則為135750噸（2020年為226250公噸）。2022年的漁獲限定量也暫定跟21年一樣。日本水產廳也在當前公佈了年會的討論結果。

這次雖然漁獲量都被大幅的削減，而日本所希望的公海分配依照國家與地區來設定一事終究沒有討論成案。日本政府官方代表太田慎吾＝農林水産省官房付＝在當天晚上接受訪問時表示：「往一步向前，對於今後的管理措施就更進一步的保障」。

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