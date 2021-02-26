對付跟蹤怪客 GPS將幫上忙協助追蹤掌握

Newsfrom Japan

日本政府在26日時，正式決議本季在國會提出的跟蹤人士規範法改正案。有鑒於全球定位系統（GPS）的惡用行為，將該些人士列為規範對象外，隨著技術進步，用更新的手段去鎖定特定人士位置情報的案例也可以切實追蹤。

該改正案中、如果未經對方允許，就擅自將GPS系統裝載在他人車輛上等行為做出規範。在手機上所安裝的APP等，從持有物品中隨意取得位置情報等行為也將被列入規範。

GPS機器被稱為「位置情報紀錄・發送裝置」。根據此裝置，可以在快速取得對方位置情報的新技術持續不斷被惡用時，也可以不經由修法迅速地做出規範。

根據日本警察廳、如果任意取得在機器上的位置情報未經他人同意，可以不經由禁止命令而遭到警方檢舉。

對於尾隨行為的規範場所也將擴大。有鑒於網路上的社群網路投稿騷擾事件愈來愈多，現行法規中的「自宅與勤務場所」等再加上了「現在所在位置的附近」。

其他如信件等文件的連續發送、電話跟郵件、社交網路的怪異訊息等雖然現在仍不是規範對象，但未來也會考量新的規則。

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