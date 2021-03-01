日本率先解除關西等六縣市緊急事態宣言

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日本政府先前對10個都府縣發布緊急事態宣言，在2月28日時率先解除了愛知、岐阜、大阪、京都、兵庫、福岡等6個府縣的緊急事態。剩下的首都圈1都3縣，則要求持續在緊急事態宣言的感染對策下持續努力遵守，希望在3月7日能夠全面解除。

該6府縣在解除緊急事態後，對於飲食店的時間縮短方面仍會採階段性的緩和。宣言中規定飲食業者「營業到8點」為止的要求，如果持續維持將會給予一天6萬日圓補貼。解除後「營業到9點」為止則為4萬日圓、「營業到9點之後」則為一天2萬日圓。

補貼額度也視飲食店的收入多寡來對應，小規模事業的人為2萬日圓、大規模事業為6萬日圓，不過規模大小與金額多寡還是要看自治體當面來做判斷。防止感染活動持續擴大同時，才能判斷經濟活動是否能重開。

原先6府縣的期限為3月7日為止，但是官方視感染狀況及醫療體制提供出現改善，最後判斷應該在26日可以提前解除。

另一方面、東京都與神奈川、埼玉、千葉3縣，政府持續呼籲、對於飲食店要求在晚上8點提前結束營業、不必要不緊急的外出自我約束、持續推廣遠端上班等，希望能夠要求出勤上班的人可以達到7成削減。

但是，新確診者的減少情況目前正在鈍化中、病床使用率還是相對高，當局仍在警戒感染對策是否出現「緩和」狀況。政府在3月5日會在召開新型冠狀病毒本部會議，對於能否在7日解除宣言再做出判斷。

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