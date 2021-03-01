深陷首相兒子招待風波 日內閣公關室主任辭職

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日本內閣公關室主任山田真貴子（60）在3月1日正式表示將辭職。山田並進入東京都內的醫院療養後、堅決表達辭意，政府並在該日上午的閣僚會議中快速通過她的辭職案。過去她曾受到首相菅義偉長男菅正剛所任職的「東北新社」高額接待，被認為是事實上引咎辭職。

山田也缺席了1日的眾議院預算委員會的在野黨質詢。自民黨的國對委員會長森山裕與立憲民主黨的國對委員會長安住淳兩人並在國會舉行會談，森山並說明山田在2月28日入院接受治療，並提出辭呈一事。安住淳對記者團表示「在野黨已經督促她早點辭職比較好。希望當初首相能夠早點做出這樣的決定就好了。」

菅義偉首相當初，認為山田將自己的薪資一部分上繳並讓她持續擔任職位、仍遭到執政黨與在野黨的強力批判，最後不得已只能轉變方針。在新型冠狀病毒的對應後、又在接待問題上出現重大瑕疵，確確實實給予菅義偉政權痛擊。



山田真貴子



出席會談的自民黨的國對委員會長森山裕（左）與立憲民主黨的國對委員會長安住淳＝1日上午、國會内



在眾議院預算委員會上接受質詢的日本首相菅義偉＝1日上午、於國會内

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