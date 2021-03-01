韓國三一運動日 文在寅強調「隨時可跟日本對話」

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【首爾時事】韓國總統文在寅在3月1日，出席1919年日本殖民時期抵抗運動「三一獨立運動」紀念儀式時，對日本關係強調「希望能夠一起解決過去的問題，我們一定可以跟日本發展出有意義的未來方向」

文在寅一方面表示「不幸的歷史不能被遺忘」之餘，也強調「在經過100年後的現在，韓日兩國在經濟文化與及人的交流上，都成為了相當重要的鄰國了」。他也表示「韓國的經濟成長，對日本的發展產生作用，日本的成長對韓國的發展也幫了不少忙」，提及過去數十年以來日韓兩國的經濟關係。

此外，文在寅也說：「我們無法跨越的唯一障礙，就是在碰到過去的問題與未來的問題時，始終無法分離討論，讓兩國未來的發展出現了障礙」。認為歷史問題應該要以「被害者中心主義」的立場來解決，並且摸索和解之道。希望日韓兩國能夠更同努力解決歷史位題。只是對於過去徵用工人問題等如何具體解決？文在寅仍是沒有提出相關對策。



1日、在首爾召開「三一獨立運動」記念儀式上發表演說的韓國總統文在寅（EPA時事）

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