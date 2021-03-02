三一一滿十年 官方訂定11日低調紀念

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日本政府在3月2日的內閣會議中決議，今年伴隨東日本大地震（三一一大地震）10週年，在3月11日時將於國立劇場（東京都千代田區）舉辦追悼儀式。這也是官方相隔兩年後再度舉辦追悼儀式，天皇與皇后兩陛下都會出席。這也是現任天皇首次出席有關三一一的紀念儀式（包含皇太子時代在內）。

追悼儀式中，天皇將親述自己的講詞。政府為了防止新型冠狀病毒感染擴大，今年的參加悼念者將以220人左右為限。而且以感染防止對策的觀點來看，往年實施的一般參加悼念人士的獻花將被禁止。2020年因為新型冠狀病毒感染擴大的影響，追悼儀式停辦，改為由首相官邸獻花致意。

政府也在2日時透過首相菅義偉的談話，呼籲在追悼儀式舉辦的時候「國民大眾能夠自己待在自家場所中默禱」。

日本官房長官加藤勝信在3月2日的記者會上表示，有關2022年的追悼儀式型態「將會視到時的狀況來做判斷」。



出席內閣會議的日本首相菅義偉（中央）抖＝2日上午、於首相官邸

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