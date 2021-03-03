東京組織委員會 大幅增加高橋尚子等12位女性理事

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東京奧運・帕運組織委員會在3月2日於東京都內召開理事會，會中決議實踐會長橋本聖子所提倡的女性理事比例調整到40%的目標，增聘了奧運馬拉松金牌得主高橋尚子、帕運中得到高山滑雪項目金牌的大日方邦子等12人作新理事後部人選，將在3日召開評議會做出最後決定。

此外，國際奧會議程委員的理事荒木田裕子也被選為性別平等推進團隊的副會長。這樣一來組織委員會的副會長來到7人，荒木也是首位女性。

另日本奧會的專務理事福井烈提出辭呈，組織委員會的理事現在為33人，當中有7為女性。加上12位新理事，將來到45位理事，超過原先規定的35人，人數上限將再召開評議會修正。一旦所有新任理事都經通過，45位理事中有19位女性，比例約為42%。

前會長森喜朗因為女性歧視發言等最後引咎辭職，橋本聖子在2月接任後持續強調「推進性別平等、恢復大家對組織委員會的信賴等，我們將切實做出必要的結果」。



高橋尚子



大日方邦子



出席東京奧運・帕運組織委員會並致意的會長橋本聖子＝2日下午、東京都中央區（代表攝影）

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